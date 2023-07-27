宇宙飛行士の古川聡さん

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日、宇宙飛行士の古川聡さん（５９）が搭乗する米宇宙船クルードラゴン７号機の打ち上げ目標日時が、８月１７日午後７時５６分（日本時間）に決まったと発表した。米国、欧州、ロシアの飛行士と共に国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向かい、約半年間滞在する。



〔写真特集〕国際宇宙ステーション

古川さんの飛行は２０１１年のＩＳＳ長期滞在以来２回目。