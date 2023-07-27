【共通ニュース】

◆脱炭素支援 既存原発にも 国が拡大検討 負担軽減 再稼働後押し

◆景気３年半ぶり「回復」 財務省・７月 １年半ぶり引き上げ

◆内閣改造 財務相に茂木氏「あるかも」 遠藤氏「９月中旬が合理的」

◆日産、ルノーと資本対等に 最終契約 ＥＶ新社に９３０億円

◆穀物 窮余のドナウルート 小型船でウクライナ出発 隣国積み替え▽ロシアは妨害開始

◆フン・セン首相 世襲表明 カンボジア 数週間以内、長男に

◆中露高官 北朝鮮入り ２７日の祝賀行事出席へ

◆被害者とトラブルか 札幌切断遺体 送迎使用？ 車押収

◆なでしこ連勝 決勝Ｔ進出

〔日経〕

◆生成ＡＩ技術 政府に提供 米マイクロソフト 答弁案など活用(1)

◆中国、移転要求一部撤回へ 複合機技術、外資に配慮か 日米企業、動向を注視(2)

◆セブン、「物言う労組」と対峙 西武スト権確立、「株主重視」とも摩擦 声上げる働き手、米でも〔真相深層〕(2)

◆北米ＥＶ充電網 ７社連合 ＢＭＷ・ホンダ・現代自など テスラ追う(2)

◆最低賃金、１０００円以上へ詰め ３０年ぶり上げ幅 中小企業は慎重(3)

◆育休の代替要員確保助成 男性取得率の公表義務を拡大 中小企業底上げ狙う 厚労省議論始動(5)（続）