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２７日の朝刊（都内最終版）☆２

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２７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年07月27日07時12分

【共通ニュース】
◆脱炭素支援　既存原発にも　国が拡大検討　負担軽減　再稼働後押し
◆景気３年半ぶり「回復」　財務省・７月　１年半ぶり引き上げ
◆内閣改造　財務相に茂木氏「あるかも」　遠藤氏「９月中旬が合理的」
◆日産、ルノーと資本対等に　最終契約　ＥＶ新社に９３０億円
◆穀物　窮余のドナウルート　小型船でウクライナ出発　隣国積み替え▽ロシアは妨害開始
◆フン・セン首相　世襲表明　カンボジア　数週間以内、長男に
◆中露高官　北朝鮮入り　２７日の祝賀行事出席へ
◆被害者とトラブルか　札幌切断遺体　送迎使用？　車押収
◆なでしこ連勝　決勝Ｔ進出
〔日経〕
◆生成ＡＩ技術　政府に提供　米マイクロソフト　答弁案など活用(1)
◆中国、移転要求一部撤回へ　複合機技術、外資に配慮か　日米企業、動向を注視(2)
◆セブン、「物言う労組」と対峙　西武スト権確立、「株主重視」とも摩擦　声上げる働き手、米でも〔真相深層〕(2)
◆北米ＥＶ充電網　７社連合　ＢＭＷ・ホンダ・現代自など　テスラ追う(2)
◆最低賃金、１０００円以上へ詰め　３０年ぶり上げ幅　中小企業は慎重(3)
◆育休の代替要員確保助成　男性取得率の公表義務を拡大　中小企業底上げ狙う　厚労省議論始動(5)（続）

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