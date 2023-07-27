岸田文雄首相は２７日、福岡県久留米市を訪れ、今月上中旬の記録的大雨の被災地を視察した。関係者から被害状況を聴取し、今後の支援に生かす方針だ。九州から東北を襲った今回の大雨で、首相が現場を視察するのは初めて。



〔写真特集〕２０２３年 大雨被害

首相は、男性１人が犠牲になった土石流現場で、服部誠太郎同県知事らとともに被災状況を確認。被災者らに「お見舞い申し上げる。これから大変だと思うが一緒に頑張ろう」などと声を掛けた。