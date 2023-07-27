時事ドットコムニュース

>

政治

>

岸田首相、福岡で大雨被害初視察　支援策に反映

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

岸田首相、福岡で大雨被害初視察　支援策に反映

2023年07月27日12時05分

福岡県久留米市田主丸町の土石流現場を視察する岸田文雄首相（手前）＝２７日午前（代表撮影）

福岡県久留米市田主丸町の土石流現場を視察する岸田文雄首相（手前）＝２７日午前（代表撮影）

  • 福岡県久留米市田主丸町の土石流現場で被災者（手前）と話す岸田文雄首相（中央）＝２７日午前（代表撮影）

　岸田文雄首相は２７日、福岡県久留米市を訪れ、今月上中旬の記録的大雨の被災地を視察した。関係者から被害状況を聴取し、今後の支援に生かす方針だ。九州から東北を襲った今回の大雨で、首相が現場を視察するのは初めて。

〔写真特集〕２０２３年　大雨被害

　首相は、男性１人が犠牲になった土石流現場で、服部誠太郎同県知事らとともに被災状況を確認。被災者らに「お見舞い申し上げる。これから大変だと思うが一緒に頑張ろう」などと声を掛けた。

関連記事

  • 駐米大使、山田氏で調整 広島サミットに尽力
  • 首相動静(7月27日)
  • 岸田首相、核廃絶「機運盛り上げる」

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ