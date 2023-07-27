米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2023年07月27日06時07分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加する。年８回開催される。ＦＯＭＣ後には、政策決定に関する声明が発表され、ＦＲＢ議長の記者会見が行われる。（時事）
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2023年07月27日06時07分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加する。年８回開催される。ＦＯＭＣ後には、政策決定に関する声明が発表され、ＦＲＢ議長の記者会見が行われる。（時事）
こんな記事も
時事ワード解説
五輪談合事件(07/27 15:33)
ニジェール(07/27 10:44)
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）(07/27 06:07)
朝鮮戦争(07/26 18:13)
ヒアリ(07/26 07:10)
ＰＦОＳとＰＦＯＡ(07/25 20:08)
概算要求基準(07/25 16:26)
中長期の経済財政試算(07/25 15:26)
相模原障害者施設殺傷事件(07/25 14:52)
参院選大型買収事件(07/23 18:41)
国民保護(07/23 16:28)
最低安全高度(07/23 15:05)
オスプレイの日米合意(07/23 15:02)
ツルハホールディングス(07/18 17:45)
穀物輸出合意(07/18 16:13)
リニア中央新幹線(07/18 15:08)
渋滞税(07/18 05:38)
京都アニメーション放火殺人事件(07/18 05:18)
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）(07/16 16:04)
こども誰でも通園制度(07/16 16:04)
寧夏回族自治区(07/16 14:20)
電子処方箋(07/15 14:46)
代理処罰(07/15 09:20)
南阿蘇鉄道(07/15 06:19)
ＡＳＥＡＮ地域フォーラム（ＡＲＦ）(07/14 16:38)
難民(07/12 16:03)
海外の日本人学校(07/12 07:53)
人新世(07/12 05:30)
サーチファンド(07/11 17:15)
トランスジェンダー(07/11 15:12)