ヒューストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ABSおよびハーバート・エンジニアリング・コープ(HEC)が、画期的な研究によって、14,000TEU型コンテナ船と15万7000重量トン型スエズマックスタンカーの設計や運航、排出量に関する原子力推進の変革的影響をモデル化しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230726957250/ja/

A concept design developed as part of the study. (Photo: Business Wire)