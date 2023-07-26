ヤクルトの青木が頭部死球で交代 プロ野球
2023年07月26日23時07分
ヤクルトの青木宣親外野手が、２６日の広島１４回戦（マツダ）の七回に頭部への死球を受け、担架で運ばれてそのまま交代した。高津監督は「意識はあり、受け答えもできていた」と話し、今後については検査結果を受けて判断する。
ヤクルトの青木が頭部死球で交代 プロ野球
2023年07月26日23時07分
ヤクルトの青木宣親外野手が、２６日の広島１４回戦（マツダ）の七回に頭部への死球を受け、担架で運ばれてそのまま交代した。高津監督は「意識はあり、受け答えもできていた」と話し、今後については検査結果を受けて判断する。
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球・ひとこと(07/26 23:20)
欧州屈指の強豪対決、国立沸かす サッカー親善試合(07/26 23:17)
なでしこ、４大会連続決勝Ｔへ コスタリカ下し２連勝―サッカー女子Ｗ杯(07/26 23:13)
ヤクルトの青木が頭部死球で交代 プロ野球(07/26 23:07)
世界水泳・談話(07/26 23:06)
巨人、継投失敗 プロ野球(07/26 23:01)
瀬戸、平泳ぎに課題 世界水泳(07/26 22:56)
阪神、打線に集中力 プロ野球(07/26 22:56)
２２年目、夏に上向く 西武の栗山、先制弾で４戦連続打点―プロ野球(07/26 22:55)
広島の末包、起用に応える４打点 プロ野球(07/26 22:53)
鬱憤晴らし７位 混合リレーの日本―世界水泳(07/26 22:49)
小方、躍動の自己ベスト 世界水泳(07/26 22:43)
トンネル抜けた日本ハム しぶとく接戦制す―プロ野球(07/26 22:40)
上々の本拠地デビュー 仲地、成長示す初勝利―プロ野球・中日(07/26 22:39)
渋野ら最終調整 ２７日開幕―エビアン女子ゴルフ(07/26 22:35)
本多、２００バタで３位 混合リレーの日本７位―世界水泳(07/26 22:15)
本多、意地の銅 「諦めなくてよかった」―世界水泳(07/26 22:13)
宮城、一発攻勢に沈む プロ野球・オリックス(07/26 22:04)
ガゼルマン、また勝てず プロ野球・ＤｅＮＡ(07/26 22:03)
スチュワート、待望の白星 プロ野球・ソフトバンク(07/26 21:58)
セ・リーグ個人投手成績 （２６日現在）(07/26 21:53)
セ・リーグ個人打撃成績 （２６日現在）(07/26 21:51)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２６日現在）(07/26 21:51)
セ・リーグチーム成績表 （２６日現在）(07/26 21:50)
広島、９連勝 プロ野球・広島―ヤクルト(07/26 21:46)
マンＣがバイエルン下す サッカー親善試合(07/26 21:45)
阪神３連勝 プロ野球・阪神―巨人(07/26 21:44)
プロ野球速報 （２６日）(07/26 21:40)
プロ野球速報 （２６日）(07/26 21:40)
山下ＪＯＣ会長に招待状 開幕１年前セレモニー―パリ五輪(07/26 21:32)