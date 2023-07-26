熱帯低気圧が台風６号に発達か ３１日沖縄・奄美接近も―気象庁
2023年07月26日23時02分
気象庁は２６日夜、カロリン諸島付近で熱帯低気圧が発生したと発表した。今後台風６号に発達して北上する可能性があり、３１日には沖縄・奄美地方に接近する恐れがある。
一方、大型で非常に強い台風５号は２６日午後９時、台湾とフィリピンの間の海峡をゆっくりと北西へ進んだ。２７日夜に台湾西方沖を経て、中国大陸に上陸して熱帯低気圧に変わる見込み。
熱帯低気圧が台風６号に発達か ３１日沖縄・奄美接近も―気象庁
2023年07月26日23時02分
気象庁は２６日夜、カロリン諸島付近で熱帯低気圧が発生したと発表した。今後台風６号に発達して北上する可能性があり、３１日には沖縄・奄美地方に接近する恐れがある。
一方、大型で非常に強い台風５号は２６日午後９時、台湾とフィリピンの間の海峡をゆっくりと北西へ進んだ。２７日夜に台湾西方沖を経て、中国大陸に上陸して熱帯低気圧に変わる見込み。
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