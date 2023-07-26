オリックスの宮城は一発攻勢に沈んだ。三回までは緩急巧みに相手打線を抑え込んだが、四回に相性の悪い今宮に同点ソロを被弾。五回には甲斐に勝ち越し３ラン、六回にも近藤にソロを浴び、「勝負どころで投げ切れなかったことを反省しないと」と悔やんだ。

６月１８日のヤクルト戦を最後に白星から遠ざかっている宮城。中嶋監督は「本塁打は何とか防いでいかないといけない」と指摘した。