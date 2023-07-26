中日が連敗を４で止めた。一回に細川の右前打で１点先制。四回は大島が２点二塁打を放ち、五、七回も２点ずつ加えて突き放した。新人の仲地は打たせて取り、６回１安打に抑えプロ初勝利。ＤｅＮＡは１点を返すのがやっとだった。