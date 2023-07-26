日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―楽天
2023年07月26日21時06分
日本ハムが連敗を１３で止めた。五回にハンソンの２ランで先制。八回に追い付かれたが、九回１死一、三塁で万波が内野安打を放って勝ち越した。３番手の池田が今季初勝利。田中正が１５セーブ目。楽天は救援陣が踏ん張れなかった。
日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―楽天
2023年07月26日21時06分
日本ハムが連敗を１３で止めた。五回にハンソンの２ランで先制。八回に追い付かれたが、九回１死一、三塁で万波が内野安打を放って勝ち越した。３番手の池田が今季初勝利。田中正が１５セーブ目。楽天は救援陣が踏ん張れなかった。
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