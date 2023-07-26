＜セ＞

ＤｅＮ １－７ 中 日（終了、バンテリンドームナゴヤ）

巨 人 ５－８ 阪 神（終了、甲子園）

ヤクル ３－５ 広 島（終了、マツダスタジアム）

＜パ＞

日ハム ３－２ 楽 天（終了、楽天モバイルパーク宮城）

ロッテ ３－５ 西 武（終了、ベルーナドーム）

ソフト ７－１ オリッ（終了、京セラドーム大阪）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ