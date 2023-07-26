インドネシア大統領、中国訪問へ 習主席と会談、ＥＶ投資目的も
2023年07月26日17時58分
【ジャカルタ時事】インドネシアのジョコ大統領が２７日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談する。一部報道によると、中国の電気自動車（ＥＶ）最大手「比亜迪」（ＢＹＤ）にインドネシアへの投資を促すことが目的だという。
インドネシア大統領、中国訪問へ 習主席と会談、ＥＶ投資目的も
2023年07月26日17時58分
【ジャカルタ時事】インドネシアのジョコ大統領が２７日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談する。一部報道によると、中国の電気自動車（ＥＶ）最大手「比亜迪」（ＢＹＤ）にインドネシアへの投資を促すことが目的だという。
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