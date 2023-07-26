パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年07月26日16時41分
【支配下選手登録】▽オリックス・平野大和外野手（育成選手から移行）▽楽天・辰見鴻之介内野手（育成選手から移行）
パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
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