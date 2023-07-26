パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
2023年07月26日16時40分
【出場選手登録】▽オリックス・広岡大志内野手、茶野篤政外野手▽楽天・荘司康誠投手
【同抹消】▽オリックス・小野泰己投手、西野真弘内野手、渡辺大樹外野手（再登録は８月５日以降）
パ・リーグ公示（２６日） プロ野球
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