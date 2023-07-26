甲子園代表校の横顔（山口・宇部鴻城） 高校野球
2023年07月26日15時35分
宇部鴻城（山口） 宇部市にある１９５６年創立の私立校。夏の甲子園は４年ぶり３度目で、過去２度はいずれも３回戦で敗退。春も３度出場。主な出身者にプロゴルファーの竹谷佳孝ら。
甲子園代表校の横顔（山口・宇部鴻城） 高校野球
2023年07月26日15時35分
宇部鴻城（山口） 宇部市にある１９５６年創立の私立校。夏の甲子園は４年ぶり３度目で、過去２度はいずれも３回戦で敗退。春も３度出場。主な出身者にプロゴルファーの竹谷佳孝ら。
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