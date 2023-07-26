日韓局長級、処理水巡り協議
2023年07月26日15時25分
外務省は２６日、海部篤軍縮不拡散・科学部長と韓国外務省の尹鉉洙気候環境科学外交局長が２５日に東京都内で会談したと発表した。日本側は、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出を巡り、モニタリング情報を速やかに公表する方針などを説明。安全性への理解を改めて求めた。
韓国側は、放出計画を容認する検証結果など、独自の取り組みについて伝えた。
日韓局長級、処理水巡り協議
2023年07月26日15時25分
外務省は２６日、海部篤軍縮不拡散・科学部長と韓国外務省の尹鉉洙気候環境科学外交局長が２５日に東京都内で会談したと発表した。日本側は、東京電力福島第１原発の処理水の海洋放出を巡り、モニタリング情報を速やかに公表する方針などを説明。安全性への理解を改めて求めた。
韓国側は、放出計画を容認する検証結果など、独自の取り組みについて伝えた。
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