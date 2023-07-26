対中国「緊密に意思疎通」 松野官房長官
2023年07月26日11時59分
松野博一官房長官は２６日の記者会見で、中国の秦剛外相解任を受け、「（後任の）王毅氏を含め、あらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていきたい」と述べた。対中外交に関しては、「建設的かつ安定的な日中関係の構築が重要だ」と語った。
対中国「緊密に意思疎通」 松野官房長官
2023年07月26日11時59分
松野博一官房長官は２６日の記者会見で、中国の秦剛外相解任を受け、「（後任の）王毅氏を含め、あらゆるレベルで緊密に意思疎通を図っていきたい」と述べた。対中外交に関しては、「建設的かつ安定的な日中関係の構築が重要だ」と語った。
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