【共通ニュース】

◆そごう・西武 スト権確立 労組 実施視野 売却問題交渉

◆防衛財源「ＮＴＴ完全民営化も」 株売却 萩生田氏が検討方針

◆世界成長 上方修正 ＩＭＦ２３年予測３．０％ 金融不安和らぐ

◆賃上げ促す狙い 重点枠に４．２兆円 概算要求基準を閣議了解

◆露国防相訪朝へ 休戦７０年式典に 中国も代表団

◆スー・チー氏移送か 刑務所から 副大臣級住居に ＢＢＣ報道

◆井上尚 世界４階級制覇 Ｓバンタム初戦 ２団体王者 ８回ＴＫＯ ボクシングダブル世界戦

◆ススキノ遺棄 父娘でノコギリ購入 母も逮捕 頭部、自宅で発見

〔日経〕

◆男性育休率 公表拡大へ 厚労省 従業員３００人超の企業に(1)

◆中国不動産株 大幅に上昇 ２０％高も 共産党の景気刺激 期待(2)

◆運用主要５社、前期最終減益 薄い利幅・海外任せのツケ 収益構造の転換急務(9)

◆２４年トラック残業規制 委託先運転手の年収維持 トヨタ、報酬単価引き上げで(17)

◆ＥＶ電池、５分で交換 三菱ふそうのトラック 米新興と実験(17)

◆東急不、再エネファンド 脱炭素新興と１５００億円規模(17)（続）