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２６日の朝刊（都内最終版）☆２

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２６日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年07月26日07時21分

【共通ニュース】
◆そごう・西武　スト権確立　労組　実施視野　売却問題交渉
◆防衛財源「ＮＴＴ完全民営化も」　株売却　萩生田氏が検討方針
◆世界成長　上方修正　ＩＭＦ２３年予測３．０％　金融不安和らぐ
◆賃上げ促す狙い　重点枠に４．２兆円　概算要求基準を閣議了解
◆露国防相訪朝へ　休戦７０年式典に　中国も代表団
◆スー・チー氏移送か　刑務所から　副大臣級住居に　ＢＢＣ報道
◆井上尚　世界４階級制覇　Ｓバンタム初戦　２団体王者　８回ＴＫＯ　ボクシングダブル世界戦
◆ススキノ遺棄　父娘でノコギリ購入　母も逮捕　頭部、自宅で発見
〔日経〕
◆男性育休率　公表拡大へ　厚労省　従業員３００人超の企業に(1)
◆中国不動産株　大幅に上昇　２０％高も　共産党の景気刺激　期待(2)
◆運用主要５社、前期最終減益　薄い利幅・海外任せのツケ　収益構造の転換急務(9)
◆２４年トラック残業規制　委託先運転手の年収維持　トヨタ、報酬単価引き上げで(17)
◆ＥＶ電池、５分で交換　三菱ふそうのトラック　米新興と実験(17)
◆東急不、再エネファンド　脱炭素新興と１５００億円規模(17)（続）

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