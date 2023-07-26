米、ウクライナに追加武器支援 ５６０億円、弾薬供与
2023年07月26日06時39分
【ワシントン時事】米政府は２５日、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの約４億ドル（約５６０億円）の追加武器支援を発表した。今回の支援では、地上配備型迎撃ミサイル「パトリオット」の追加弾薬などを供与する。
バイデン政権発足以降のウクライナ軍事支援は総額約４３７億ドル（約６兆２０００億円）に上る。
米、ウクライナに追加武器支援 ５６０億円、弾薬供与
2023年07月26日06時39分
【ワシントン時事】米政府は２５日、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの約４億ドル（約５６０億円）の追加武器支援を発表した。今回の支援では、地上配備型迎撃ミサイル「パトリオット」の追加弾薬などを供与する。
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