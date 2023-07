ミシガン州ノバイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 温度管理産業用REITであり世界規模の統合的ソリューションプロバイダーであるリネージュ・ロジスティクス(以下、「リネージュ」または「当社」)は、持続可能で包摂的で倫理的な未来を築くための野心的な取り組みについて詳しく述べる、持続可能性報告書の初号を発表しました。

2022年の持続可能性報告書のテーマは、「Built for This」でした。つまり当社は、よりクリーンかつ効率的な低温流通を構築しただけでなく、業界や世界が直面する今後の課題を解決するための強靱性を向上させてきました。

「最初の持続可能性報告書を発表できることを嬉しく思います。この報告書は、気候、包摂性、ガバナンスに関する問題について低温流通業界を前進させるための取り組みを示すだけでなく、長期的な目標を明確にして当社の次の重要なステップを計画しながら、説明責任を果たす姿勢を示しています」と、リネージュの社長兼CEOのグレッグ・レームクールは述べています。「報告書で明示しているように、当社には革新、目的、卓越性の文化を作った実績があります。この全体的な成功を振り返って、当社の事業、地域社会、そして地球の今後の課題に取り組むための勢いを、ぜひ維持していきたいと思います。」

当社は、環境スチュワードシップ、多様性・公平性・包摂性(DE&I)の支持、業界をリードする低温流通のイノベーションの推進を通して、フードロス削減に向けたグローバルな食料サプライチェーンの変革という目的を戦略的に統合することに取り組んできました。

2022年の報告書の注目すべき成果と優先事項は次のとおりです。

気候変動対策に関する誓約に署名‐200社以上の企業と共に、パリ協定より10年早い2040年までに、CO2の排出ネットゼロを達成することを誓約しました。

2022年第4四半期時点で米国施設に約108MWの太陽光発電容量を設置しており、太陽エネルギー産業協会が発表した2022年の太陽光発電の事業報告書によると、米国のオンサイト太陽光発電使用企業の第5位となりました。

多様性、公平性、包摂性のロードマップを作成し、各従業員が活躍できる包摂的な職場を促進しました。

2019年から始まった既存のWomen in Lineage Logistics(WILL)グループに追加して、5つの新しい従業員リソースグループ(ERG)を開始しました。各ERGには独自の継続的改善ロードマップと戦略的目標があり、専任の幹部がスポンサーにつくことによって、グループの優先課題や取り組みに対する支援がさらに充実し、可視性が高まります。

競争力ある人材を採用し、従業員の専門能力の開発を優先することにより、労働力を強化しました。

リネージュ慈善財団は公共慈善団体としての初年度に、顧客からの270万ポンドを超える食品の寄付を促進し、約300万ドルの助成金を発行し、5,000時間以上のボランティア参加時間を記録しました。

リネージュ困窮助成基金を開始し、 リネージュ慈善財団からの小規模の助成金を通して、苦労している従業員を支援しました。同基金は2022年に、152人の従業員とその家族に62万2,000ドルを提供し、生活再建を支援しました。

企業コンプライアンスとサイバーセキュリティを主導する人材に投資し、取締役会に強力な独立役員を追加することにより、当社の組織統治を強化しました。

報告書の全文については、https://www.lineagelogistics.com/about-us/social-impactをご覧ください。

リネージュ・ロジスティクスについて

リネージュ・ロジスティクスは、温度管理された産業用REITの世界的大手であり、統合的ソリューションを提供しています。同社は、北米、欧州、アジア太平洋の国々において、戦略的に配置された400以上の施設からなる、総キャパシティ約20億立方フィートの比類のない世界的ネットワークを擁しています。エンド・ツー・エンドのロジスティクスソリューションと革新的技術における業界トップクラスの専門性を結びつけて、リネージュは世界最大手の食品飲料企業と提携し、流通効率の向上、持続可能性の推進、サプライチェーンにおける廃棄の最小化に貢献し、そしてなにより世界への食糧供給の一端を担っています。その優れたイノベーションおよび持続可能性のイニシアチブが評価されて、リネージュはCNBC Disruptor 50 Companyに3年連続、US Best Managed Companyに2回選出されたほか、Fast Company誌のThe World’s Most Innovative Companiesではデータサイエンス企業部門の第1位、総合23位に選出され、さらにフォーチュン誌のChange the Worldリストに入っています。詳細情報については、www.lineagelogistics.comをご覧ください。

