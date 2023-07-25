【ニューヨーク時事】２５日のニューヨーク株式相場は、大手ＩＴ企業の決算に注目が集まる中、小動きで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１５．９６ドル安の３万５３９５．２８ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４９．９８ポイント高の１万４１０８．８５。