【ニューヨーク時事】２５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、日米の中央銀行による政策決定の行方に注目が集まる中、１ドル＝１４１円台前半で小動きとなっている。午前９時現在は１４１円３０～４０銭と、前日午後５時比１５銭の円高・ドル安。