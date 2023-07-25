セ・リーグ個人別本塁打成績 （２５日現在）
2023年07月25日21時30分
岡本和（巨） ２１
村 上（ヤ） １７
牧 （Ｄ） １６
オスナ（ヤ） １４
宮 崎（Ｄ） １３
細 川（中） １２
大城卓（巨） １２
丸 （巨） １１
中田翔（巨） １１
大 山（神） １１
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２５日現在）
2023年07月25日21時30分
岡本和（巨） ２１
村 上（ヤ） １７
牧 （Ｄ） １６
オスナ（ヤ） １４
宮 崎（Ｄ） １３
細 川（中） １２
大城卓（巨） １２
丸 （巨） １１
中田翔（巨） １１
大 山（神） １１
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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