ＤｅＮＡ連敗止める プロ野球・中日―ＤｅＮＡ
2023年07月25日20時51分
ＤｅＮＡが連敗を５で止めた。一回に宮崎、牧の連続適時打など５安打で４点を先制。五回に桑原のソロで加点した。今永は力のある直球を軸に８回４安打１失点、１０奪三振と好投し７勝目。中日は小笠原が誤算で、反撃も遅く４連敗。
ＤｅＮＡ連敗止める プロ野球・中日―ＤｅＮＡ
2023年07月25日20時51分
ＤｅＮＡが連敗を５で止めた。一回に宮崎、牧の連続適時打など５安打で４点を先制。五回に桑原のソロで加点した。今永は力のある直球を軸に８回４安打１失点、１０奪三振と好投し７勝目。中日は小笠原が誤算で、反撃も遅く４連敗。
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