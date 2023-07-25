ＤｅＮＡが連敗を５で止めた。一回に宮崎、牧の連続適時打など５安打で４点を先制。五回に桑原のソロで加点した。今永は力のある直球を軸に８回４安打１失点、１０奪三振と好投し７勝目。中日は小笠原が誤算で、反撃も遅く４連敗。