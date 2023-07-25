国民民主党の玉木雄一郎代表は２５日の記者会見で、立憲民主党の泉健太代表が呼び掛ける連携に応じない考えを重ねて示した。泉氏が立民を「中道リベラル」と称していることに関し「泉氏個人はそうだが党が（中道リベラル）一色ではない。今の段階では一緒にできる状況にはない」と述べた。