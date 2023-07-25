円、１４１円台半ば ロンドン外為
2023年07月25日20時37分
【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場では、この日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４１円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４１円４０～５０銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
円、１４１円台半ば ロンドン外為
2023年07月25日20時37分
【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場では、この日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４１円台半ばで小動きとなった。正午現在は１４１円４０～５０銭と、前日午後４時比３０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル