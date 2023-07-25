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河野デジタル相は対象外　個情委の立ち入り検査

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河野デジタル相は対象外　個情委の立ち入り検査

2023年07月25日20時24分

　政府の個人情報保護委員会（個情委）は２５日、トラブルが相次ぐマイナンバーを巡り１９日に始めたデジタル庁への立ち入り検査で、河野太郎デジタル相は調査対象としない方針を明らかにした。立憲民主党が国会内で開いた会合で、個情委の担当者が「立ち入り検査の対象はマイナンバーを取り扱う事務方だ」と述べた。
　立民の杉尾秀哉参院議員は「河野氏は個情委の担当相でもある。利益相反になり、厳しい検査ができないのではないか」と指摘。担当者は「個情委は法的にも独立した機関だ」と説明し、問題ないとの認識を示した。

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