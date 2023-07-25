ＰＦＯＳとＰＦＯＡ 強力な泡消火剤や食品の包装材などに使われてきた有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ（ピーファス）」の代表物質。それぞれ「ピーフォス」「ピーフォア」と読む。

２物質は約２０年前から米国などで発がん性の疑いが指摘され、国際的に規制強化が進む。国内では２０２１年までに製造や使用が原則禁止された。自然分解しにくい一方、高温焼却で無害化できるのも特徴。