国連次長と拉致問題協議 松野官房長官
2023年07月25日19時41分
松野博一官房長官は２５日、国連のカレ事務次長（活動支援担当）と首相官邸で面会した。松野氏は北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けた協力を求め、カレ氏は「拉致問題は国連の人権分野の重要な仕事だ」と応じた。
国連次長と拉致問題協議 松野官房長官
2023年07月25日19時41分
松野博一官房長官は２５日、国連のカレ事務次長（活動支援担当）と首相官邸で面会した。松野氏は北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決に向けた協力を求め、カレ氏は「拉致問題は国連の人権分野の重要な仕事だ」と応じた。
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