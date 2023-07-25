甲子園代表校の横顔（南北海道・北海） 高校野球
2023年07月25日19時22分
北海（南北海道） 札幌市にある１８８５年創立の私立校。夏は２年ぶり４０度目の出場で、２０１６年に準優勝。春は１３度出場。主な出身者に元プロ野球ヤクルト監督の若松勉氏、１９３２年ロサンゼルス五輪陸上男子三段跳び金メダリストの故南部忠平氏。
甲子園代表校の横顔（南北海道・北海） 高校野球
2023年07月25日19時22分
北海（南北海道） 札幌市にある１８８５年創立の私立校。夏は２年ぶり４０度目の出場で、２０１６年に準優勝。春は１３度出場。主な出身者に元プロ野球ヤクルト監督の若松勉氏、１９３２年ロサンゼルス五輪陸上男子三段跳び金メダリストの故南部忠平氏。
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