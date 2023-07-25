Ｊリーグ出場停止選手（２５日）
2023年07月25日19時20分
【Ｊ１】（第２２節）
▽神戸・大崎玲央
【Ｊ２】（第２８節）
▽山形・熊本雄太▽栃木・根本凌▽大宮・アンジェロッティ▽町田・平河悠▽磐田・鈴木雄斗▽大分・弓場将輝
【Ｊ３】（第２０節）
▽富山・柳下大樹▽ＦＣ大阪・舘野俊祐▽鳥取・鈴木順也▽琉球・中野克哉、柳貴博
Ｊリーグ出場停止選手（２５日）
2023年07月25日19時20分
【Ｊ１】（第２２節）
▽神戸・大崎玲央
【Ｊ２】（第２８節）
▽山形・熊本雄太▽栃木・根本凌▽大宮・アンジェロッティ▽町田・平河悠▽磐田・鈴木雄斗▽大分・弓場将輝
【Ｊ３】（第２０節）
▽富山・柳下大樹▽ＦＣ大阪・舘野俊祐▽鳥取・鈴木順也▽琉球・中野克哉、柳貴博
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （２５日）(07/25 20:22)
プロ野球速報 （２５日）(07/25 20:22)
井上尚、４階級制覇なるか ２団体王者フルトンに挑戦―ボクシング・Ｓバンタム級(07/25 20:12)
腹くくって首位通過 真価問われる本多―世界水泳(07/25 20:10)
甲子園出場校の横顔（高知・高知中央） 高校野球(07/25 20:04)
文星芸大付、劇的アーチ 高校野球(07/25 20:02)
フィリピン、男女通じ初勝利 サッカー女子Ｗ杯(07/25 19:54)
佐々木朗、まさかの離脱 充実のシーズン、負傷で暗転―プロ野球・ロッテ(07/25 19:51)
アルナスルとＰＳＧが対戦 サッカー親善試合(07/25 19:44)
北海、４０度目の夏 高校野球(07/25 19:22)
甲子園代表校の横顔（南北海道・北海） 高校野球(07/25 19:22)
Ｊリーグ出場停止選手（２５日）(07/25 19:20)
三浦貴さん死去 元プロ野球巨人、西武選手(07/25 19:13)
粘り見せた聖光学院 高校野球(07/25 19:06)
山口、奈良岡ら２回戦へ ジャパン・オープンが開幕―バドミントン(07/25 19:02)
コロンビア戦は有明開催 女子テニス国別対抗戦(07/25 19:02)
北海、４０度目の出場決める 高校野球(07/25 18:58)
笹生、古江に上位の期待 畑岡は再びメジャーに挑戦―エビアン女子ゴルフ(07/25 18:48)
三宅、２０歳から刺激 サッカー女子Ｗ杯(07/25 18:34)
勢い乗った鳥栖工 高校野球(07/25 18:29)
トヨタ自動車とヤマハで決勝 都市対抗野球(07/25 18:16)
佐々木朗、復帰まで２カ月 左脇腹の筋損傷で抹消―プロ野球・ロッテ(07/25 18:11)
森重「課題を持って」 ＮＴが強化合宿―スピードスケート(07/25 18:00)
ロシア勢復帰、年内に結論 世界水連(07/25 17:55)
男子シングルスの奈良岡、粘り勝ち バドミントンジャパンＯＰ(07/25 17:53)
２６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ(07/25 17:37)
２６日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(07/25 17:37)
バドミントンジャパンＯＰ・談話(07/25 17:31)
山口「余裕はない」 バドミントンジャパンＯＰ(07/25 17:28)
監督は入れ替え示唆 男子と同じ第２戦の相手―サッカー女子Ｗ杯(07/25 17:27)