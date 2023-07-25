総務省消防庁は２５日、１７～２３日の１週間に熱中症で救急搬送された人が９１９０人に上ったと発表した。うち死者は１０人だった。今年の統計を開始した５月１日以降、１週間の搬送者数としては最多。猛暑の影響で前週の８１８９人から１００１人増えた。