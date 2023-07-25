国際化学五輪で金２、銀２ 日本代表の高校生―文科省
2023年07月25日17時56分
文部科学省は２５日、スイス・チューリヒで開かれた第５５回国際化学オリンピックに日本代表の高校生４人が参加し、金メダル２個、銀メダル２個を獲得したと発表した。
金メダルは久留米大付設高（福岡県）３年山之内望花さんと、東海高（愛知県）３年松坂康平さん。銀メダルは聖光学院高（神奈川県）３年鈴木晴翔さん、徳島市立高３年田中舜さん。
国際化学五輪で金２、銀２ 日本代表の高校生―文科省
2023年07月25日17時56分
文部科学省は２５日、スイス・チューリヒで開かれた第５５回国際化学オリンピックに日本代表の高校生４人が参加し、金メダル２個、銀メダル２個を獲得したと発表した。
金メダルは久留米大付設高（福岡県）３年山之内望花さんと、東海高（愛知県）３年松坂康平さん。銀メダルは聖光学院高（神奈川県）３年鈴木晴翔さん、徳島市立高３年田中舜さん。
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