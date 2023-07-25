円、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月25日17時24分
【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場では、この日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４１円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４１円３２～４２銭と、前日午後４時比２２銭の円安・ドル高。
円、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月25日17時24分
【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場では、この日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４１円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４１円３２～４２銭と、前日午後４時比２２銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
緩衝地帯に対人地雷 ザポロジエ原発―ＩＡＥＡ(07/25 17:36)
ロシアと「意思疎通強化」 プーチン氏側近と会談―中国外交トップ(07/25 17:33)
円、１４１円台前半 ロンドン外為(07/25 17:24)
無効票は４４万票 反政権「受け皿」―カンボジア総選挙(07/25 17:20)
台湾総統がコロナ陽性(07/25 16:39)
ロシア国防相が訪朝へ(07/25 16:25)
Ｇ７首脳らの芳名録を公開 「被爆者への思い」紹介―広島市(07/25 16:16)
ＡＦＰ記者負傷 ロシアがドローン攻撃か―ウクライナ東部(07/25 15:59)
ロシアに１４０億円分ドローン輸出 中国、「中立」主張の裏で―米紙(07/25 14:37)
武器生産の回復主張 ロシア(07/25 14:30)
脱走チンパンジー２匹を射殺 捜索隊に突進か―コロンビア(07/25 14:19)
南欧で熱波続く 山火事で避難、停電・断水も(07/25 13:31)
弾道ミサイルを発射―北朝鮮 深夜に短距離２発、日本海へ 岸田首相「断じて容認できず」(07/25 12:16)
集合住宅倒壊、死者３７人に―カメルーン(07/25 10:11)
ＡＩ規制「民主主義」重視を 中国念頭、国際連携を推進―米(07/25 08:40)
民主主義後退に懸念、デモ継続 司法制度見直し法案可決―イスラエル(07/25 08:28)
北朝鮮から返答なし 米兵越境巡り―米報道官(07/25 08:18)
フィンランド隣接の北西部訪問 ロシア・ベラルーシ首脳(07/25 08:03)
山火事で３４人死亡 猛暑で地中海沿岸に被害―アルジェリア(07/25 07:52)
米、司法制度見直しに「残念」 イスラエル政権をけん制(07/25 07:23)
権威主義体制強化―チュニジア 憲法改正の国民投票から１年(07/25 07:07)
次期政権、三つのシナリオ 右派・左派・再選挙―スペイン(07/25 07:07)
与党「完勝」せず 王党派に議席、批判回避狙いか―カンボジア総選挙(07/25 07:04)
中国外相、動静不明１カ月 外交影響も情報公開なし(07/25 07:04)
ＮＹ円、１４１円台半ば(07/25 06:43)
ＮＹ株、６年超ぶり１１連騰 企業業績に期待感(07/25 06:08)
小麦相場、ロシアの攻撃で急騰 ウクライナ穀物インフラ標的(07/25 05:54)
副長官代行にヌーランド次官 シャーマン氏退任に伴い―米国務省(07/25 05:53)
ＵＢＳに制裁金５５０億円 クレディのリスク管理巡り―米英当局(07/25 05:51)
性別変更禁止法が成立 ロシア(07/25 00:48)
ウォール・ストリート・ジャーナル