【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場では、この日から始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に積極的な取引が手控えられ、円相場は１ドル＝１４１円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４１円３２～４２銭と、前日午後４時比２２銭の円安・ドル高。