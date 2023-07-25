円相場、１４１円３８～３９銭 ２５日午後５時現在
2023年07月25日17時09分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円３８～３９銭と、前日（１４１円４２～４２銭）に比べ０４銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４１円３８～３９銭 ２５日午後５時現在
2023年07月25日17時09分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４１円３８～３９銭と、前日（１４１円４２～４２銭）に比べ０４銭の円高・ドル安となった。
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