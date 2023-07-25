ロシア国防相が訪朝へ
2023年07月25日16時25分
【ソウル時事】朝鮮中央通信は２５日、ロシアのショイグ国防相を団長とする代表団が朝鮮戦争休戦７０年を記念して北朝鮮を訪問すると伝えた。
ロシア国防相が訪朝へ
2023年07月25日16時25分
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