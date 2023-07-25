【出場選手登録】▽ソフトバンク・又吉克樹投手、藤井皓哉投手▽楽天・早川隆久投手▽ロッテ・高野脩汰投手、荻野貴司外野手▽日本ハム・加藤貴之投手、ロドリゲス投手

【同抹消】▽ソフトバンク・大津亮介投手、嘉弥真新也投手▽楽天・渡辺佳明内野手▽ロッテ・佐々木朗希投手、池田来翔内野手（再登録は８月４日以降）