外食売上高１１．８％増 コロナ緩和で回復基調―６月
2023年07月25日16時01分
日本フードサービス協会が２５日発表した６月の外食産業売上高（新店を含む全店ベース）は、前年同月比１１．８％増加した。２０１９年同月比でも３．５％増で、同協会はインバウンド（訪日客）増加や、新型コロナ禍の影響緩和を背景に「回復基調に入った」（担当者）とみている。ただ、パブ・居酒屋では店舗数の減少が重しになり、売上高がコロナ禍前の水準を下回る状況が続く。
外食売上高１１．８％増 コロナ緩和で回復基調―６月
2023年07月25日16時01分
日本フードサービス協会が２５日発表した６月の外食産業売上高（新店を含む全店ベース）は、前年同月比１１．８％増加した。２０１９年同月比でも３．５％増で、同協会はインバウンド（訪日客）増加や、新型コロナ禍の影響緩和を背景に「回復基調に入った」（担当者）とみている。ただ、パブ・居酒屋では店舗数の減少が重しになり、売上高がコロナ禍前の水準を下回る状況が続く。
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