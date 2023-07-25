水泳の世界選手権第１２日は２５日、マリンメッセ福岡などで行われ、女子の１００メートル平泳ぎ決勝に、３大会ぶりに世界選手権代表復帰した鈴木聡美（ミキハウス）が臨む。

男子の２００メートルバタフライは本多灯（イトマン東京）が予選全体１位、森本哲平（イトマン近大）が同１０位で準決勝に進んだ。同５０メートル平泳ぎの日本雄也（アクアティック）も準決勝進出。女子２００メートル自由形の池本凪沙（イトマン東京）は予選敗退した。

水球男子の日本は、９～１２位決定予備戦でオーストラリアに１５―１６で競り負け、１１位決定戦に回った。