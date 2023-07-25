甲子園代表校の横顔（宮崎・宮崎学園） 高校野球
2023年07月25日15時38分
宮崎学園（宮崎） 宮崎市にある１９３９年創立の私立校。甲子園は春夏通じて初出場。合唱部が全国大会常連の強豪。主な出身者にプロ野球オリックスの横山楓投手、ハンドボール女子元日本代表の原希美さんら。
甲子園代表校の横顔（宮崎・宮崎学園） 高校野球
2023年07月25日15時38分
宮崎学園（宮崎） 宮崎市にある１９３９年創立の私立校。甲子園は春夏通じて初出場。合唱部が全国大会常連の強豪。主な出身者にプロ野球オリックスの横山楓投手、ハンドボール女子元日本代表の原希美さんら。
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