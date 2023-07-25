１８円安の３万２６８２円５１銭 ２５日の平均株価
2023年07月25日15時08分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６８２円５１銭と前日終値比１８円４３銭安で終わった。出来高は概算で１４億４０００万株。
１８円安の３万２６８２円５１銭 ２５日の平均株価
2023年07月25日15時08分
２５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６８２円５１銭と前日終値比１８円４３銭安で終わった。出来高は概算で１４億４０００万株。
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