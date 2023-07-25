相模原障害者施設殺傷事件 ２０１６年７月２６日未明、相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」に元職員の植松聖死刑囚が侵入。入所者１９人を包丁で刺殺し、他の入所者２４人に重軽傷を負わせ、職員２人も負傷させた。２０年１月から開かれた横浜地裁の裁判員裁判で、植松死刑囚は起訴内容を認め、同年３月に死刑判決を受けた。同死刑囚は自ら控訴を取り下げ、同月に死刑は確定したが、２２年４月に再審請求。同地裁が退けたため、東京高裁に即時抗告している。