損保ジャパン、社外弁護士による調査委設置 ビッグモーター不正請求で
2023年07月25日10時17分
損害保険ジャパンは２５日、ビッグモーターによる保険金不正請求問題に関し、社外弁護士による調査委員会を設置すると発表した。
損保ジャパン、社外弁護士による調査委設置 ビッグモーター不正…
2023年07月25日10時17分
損害保険ジャパンは２５日、ビッグモーターによる保険金不正請求問題に関し、社外弁護士による調査委員会を設置すると発表した。
こんな記事も
経済用語
経済
損保ジャパン、社外弁護士による調査委設置 ビッグモーター不正請求で(07/25 10:17)
ビッグモーター社長が記者会見 問題発覚後初、新経営体制を説明へ―保険不正請求(07/25 09:16)
円相場、１４１円５３～５３銭 ２５日午前９時現在(07/25 09:09)
小野薬品、抗体関連特許訴訟で英社と和解 １億４０００万ドル受け取り(07/25 08:54)
榊原元財務官「デフレ終わった」 円高進行で年内１２０円台も(07/25 07:08)
夏本番、商戦本格化 酷暑対策、レジャー需要も(07/25 07:06)
金利操作修正の是非議論 慎重論も根強く―２７日から日銀会合(07/25 07:05)
ビッグモーターに３７人出向 修理担当部長も―損保ジャパン(07/24 22:15)
マイナンバー記載を義務化 地方共済の年金手続き―総務省(07/24 20:19)
無償で待ち時間短縮 東京ディズニー、２６日から(07/24 19:12)
ＬＰガス代、透明化 関係ない設備費、上乗せ禁止―経産省(07/24 19:01)
改善報告書、内容は非公表 仕組み債を不適切販売―千葉・武蔵野銀(07/24 18:57)
〔新規公開〕ＪＲＣ、８月９日東証グロース上場 ベルトコンベヤー部品製造(07/24 18:55)
半導体規制で日本に反発 対抗措置を示唆―中国(07/24 18:12)
百貨店売上高、７．０％増 中国客回復で免税好調―６月(07/24 18:06)
ビッグモーター、会見検討 説明責任「真摯に受け止め」(07/24 17:56)
円相場、１４１円４２～４２銭 ２４日午後５時現在(07/24 17:06)
ＮＨＫネット必須化に反対 総務省会議で新聞協会が意見(07/24 16:42)
阪神電車、全車に防犯カメラ設置 万博までに―阪急は２７年度末までに(07/24 16:00)
ビッグモーター、２６日聴取 保険金不正請求で実態解明―道路運送車両法違反の疑い・国交省(07/24 15:33)
大和ハウス、全購入電力を再エネに ネットゼロ、国際認定も(07/24 15:18)
３９６円高の３万２７００円９４銭 ２４日の平均株価(07/24 15:17)
フラー、２５日のグロース上場中止 「情報管理に確認すべき事項」(07/24 13:00)
外国人の訪問介護を検討 人材不足で制度見直し―厚労省会議(07/24 12:16)
円相場、１４１円４３～４４銭 ２４日正午現在(07/24 12:06)
３９６円高の３万２７００円７１銭 ２４日午前の平均株価(07/24 11:39)
チャットＧＰＴで商品検索 質問にＡＩが回答―メルカリ(07/24 11:39)
中国、半導体規制強化に反発 日米欧へ「対抗措置」も(07/24 10:21)
円相場、１４１円７３～７４銭 ２４日午前９時現在(07/24 09:07)
電車はクレカでＧＯ！ 訪日客にらみタッチ決済拡大(07/23 07:08)
ビジネスワイヤ
PR TIMES