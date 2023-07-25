集合住宅倒壊、死者３７人に―カメルーン
2023年07月25日10時11分
【ヤウンデＡＦＰ時事】アフリカ中部カメルーンの港湾都市ドゥアラで２３日未明に発生した４階建て集合住宅の倒壊事故は、死者が３７人に達した。消防当局が２４日、明らかにした。負傷者は２１人で、うち５人が重体。現場では救出作業が続いており、犠牲者数は増える可能性がある。
集合住宅倒壊、死者３７人に―カメルーン
2023年07月25日10時11分
【ヤウンデＡＦＰ時事】アフリカ中部カメルーンの港湾都市ドゥアラで２３日未明に発生した４階建て集合住宅の倒壊事故は、死者が３７人に達した。消防当局が２４日、明らかにした。負傷者は２１人で、うち５人が重体。現場では救出作業が続いており、犠牲者数は増える可能性がある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル