【ヤウンデＡＦＰ時事】アフリカ中部カメルーンの港湾都市ドゥアラで２３日未明に発生した４階建て集合住宅の倒壊事故は、死者が３７人に達した。消防当局が２４日、明らかにした。負傷者は２１人で、うち５人が重体。現場では救出作業が続いており、犠牲者数は増える可能性がある。