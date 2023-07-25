重低音のイヤホン ＪＶＣケンウッド
2023年07月25日10時02分
ＪＶＣケンウッドは、重低音が特長のヘッドホン・イヤホン「ＸＸ（ＸＴＲＥＭＥ ＸＰＬＯＳＩＶＥＳ）」シリーズから、完全ワイヤレスイヤホン「ＨＡ―ＸＣ６２Ｔ」を８月上旬発売。イヤホン本体は防水、防衝撃仕様で、耳にフィットしやすいスティック型。片耳約４．４グラム。充電ケースを使うと最大２４時間再生できる。レッドとブラックの２色。市場推定価格は９９００円前後。
重低音のイヤホン ＪＶＣケンウッド
2023年07月25日10時02分
ＪＶＣケンウッドは、重低音が特長のヘッドホン・イヤホン「ＸＸ（ＸＴＲＥＭＥ ＸＰＬＯＳＩＶＥＳ）」シリーズから、完全ワイヤレスイヤホン「ＨＡ―ＸＣ６２Ｔ」を８月上旬発売。イヤホン本体は防水、防衝撃仕様で、耳にフィットしやすいスティック型。片耳約４．４グラム。充電ケースを使うと最大２４時間再生できる。レッドとブラックの２色。市場推定価格は９９００円前後。
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