午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前９時５分、公邸発。同６分、官邸着。同７分から同９分まで、報道各社のインタビュー。

午前９時２５分、官邸発。同２７分、自民党本部着。

午前９時３０分から同４７分まで、党役員会。同５８分、同所発。同１０時１分、官邸着。