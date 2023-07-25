古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月25日07時55分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ上げて１７位だった。畑岡奈紗は１９位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位で変動はなかった。
１位は高真栄（韓国）。 （時事）
古江は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年07月25日07時55分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ上げて１７位だった。畑岡奈紗は１９位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位で変動はなかった。
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