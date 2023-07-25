女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、古江彩佳は前週から一つ上げて１７位だった。畑岡奈紗は１９位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２７位で変動はなかった。

１位は高真栄（韓国）。 （時事）