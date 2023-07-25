【共通ニュース】

◆北朝鮮、弾道ミサイル２発 短距離弾、ＥＥＺ外落下か

◆ビッグモーターに３７人出向 損保ジャパン、板金担当部長も 金融庁調査へ

◆ＬＰガス設備費 加算禁止 賃貸集合住宅向け 料金体系見直しへ

◆外国人の訪問介護 拡大へ 厚労省 特定技能などに容認 議論 語学力・質確保が論点

◆性的指向暴露 労災と認定 精神疾患で退職の男性

◆ススキノ遺体 ２人逮捕 死体損壊容疑など ２９歳娘と医師の父

◆森村誠一さん死去 ９０歳、「人間の証明」

◆無着成恭さん死去 ９６歳 「山びこ学校」編者〔日経〕

◆最高性能スパコン導入 経産省、来年にも ＡＩ開発企業に開放(1)

◆清掃ロボ自社開発へ アイリスオーヤマ 東大発新興を買収(1)

◆主要２０品「供給過多」８割 ７～９月、家電や建機で 外需下振れに懸念 本社調査(3)

◆ユーロ圏景況感 ８ヵ月ぶり低水準 ７月、２ヵ月連続５０割れ(3)

◆マンション修繕 住民不利益防止 理事会機能、管理会社への委託増 発注透明化へ国交省指針(5)

◆ＮＨＫネット業務拡大 「地方の言論 多様性に懸念」 新聞協会委員会(5) （続）