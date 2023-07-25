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２５日の朝刊（都内最終版）☆２

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２５日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年07月25日07時11分

【共通ニュース】
◆北朝鮮、弾道ミサイル２発　短距離弾、ＥＥＺ外落下か
◆ビッグモーターに３７人出向　損保ジャパン、板金担当部長も　金融庁調査へ
◆ＬＰガス設備費　加算禁止　賃貸集合住宅向け　料金体系見直しへ
◆外国人の訪問介護　拡大へ　厚労省　特定技能などに容認　議論　語学力・質確保が論点
◆性的指向暴露　労災と認定　精神疾患で退職の男性
◆ススキノ遺体　２人逮捕　死体損壊容疑など　２９歳娘と医師の父
◆森村誠一さん死去　９０歳、「人間の証明」
◆無着成恭さん死去　９６歳　「山びこ学校」編者〔日経〕
◆最高性能スパコン導入　経産省、来年にも　ＡＩ開発企業に開放(1)
◆清掃ロボ自社開発へ　アイリスオーヤマ　東大発新興を買収(1)
◆主要２０品「供給過多」８割　７～９月、家電や建機で　外需下振れに懸念　本社調査(3)
◆ユーロ圏景況感　８ヵ月ぶり低水準　７月、２ヵ月連続５０割れ(3)
◆マンション修繕　住民不利益防止　理事会機能、管理会社への委託増　発注透明化へ国交省指針(5)
◆ＮＨＫネット業務拡大　「地方の言論　多様性に懸念」　新聞協会委員会(5)　（続）

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