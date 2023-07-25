【ニューヨーク時事】週明け２４日のニューヨーク外国為替市場では、日銀が大規模金融緩和策の修正を見送るとの一部報道を受けた円売り・ドル買いの流れが一巡し、円相場は１ドル＝１４１円台半ばに上昇した。午後５時現在は１４１円４５～５５銭と、前週末同時刻比３５銭の円高・ドル安。