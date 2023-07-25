ＮＹ株、６年超ぶり１１連騰 企業業績に期待感
2023年07月25日05時45分
【ニューヨーク時事】週明け２４日のニューヨーク株式相場は、堅調な米企業業績に対する期待感が根強い中、２０１７年２月以来６年超ぶりに１１営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１８３．５５ドル高の３万５４１１．２４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６．０６ポイント高の１万４０５８．８７で引けた。
ＮＹ株、６年超ぶり１１連騰 企業業績に期待感
2023年07月25日05時45分
【ニューヨーク時事】週明け２４日のニューヨーク株式相場は、堅調な米企業業績に対する期待感が根強い中、２０１７年２月以来６年超ぶりに１１営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１８３．５５ドル高の３万５４１１．２４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６．０６ポイント高の１万４０５８．８７で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル